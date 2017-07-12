Порошенко ввел в действие решение СНБО о финансировании потребностей обороны
Порошенко подписал указ о дофинансировании потребностей нацбезопасности и обороны.
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о финансировании потребностей нацбезопасности и обороны.
Об этом говорится в указе президента №183 от 11 июля 2017 года.
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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году», - говорится в указе.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря ведомства Александра Турчинова.
Как сообщал УНИАН, СНБО рекомендовал Кабмину увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд грн: 3 млрд из общего фонда и 6 млрд - из специального фонда госбюджета.