Порошенко ввел в действие решение СНБО о финансировании потребностей обороны

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о финансировании потребностей нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в указе президента №183 от 11 июля 2017 года.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году», - говорится в указе.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря ведомства Александра Турчинова.

Как сообщал УНИАН, СНБО рекомендовал Кабмину увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд грн: 3 млрд из общего фонда и 6 млрд - из специального фонда госбюджета.