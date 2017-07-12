Вкладчикам "КСГ Банка" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 июля возобновил выплаты вкладчикам "КСГ Банка", говорится в сообщении на сайте фонда.

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Согласно сообщению, для получения возмещения вкладчики банка могут обращаться с паспортом и идентификационным номером в отделения любого из банков-агентов Фонда гарантирования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 30 августа 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В конце декабря 2016 года правоохранители в рамках расследования по факту противоправного завладения денежными средствами в "КСГ Банке" на сумму свыше 386 миллионов гривень провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, его должностных лиц и бывших владельцев.

"КСГ Банк" (ранее "Европейский банк рационального финансирования") работал на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами банка были Сергей и Ксения Касьяновы, а также Александр Шепелев.