Составы правлений фондов соцстрахования не изменялись

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявила, что составы правлений Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и Фонда социального страхования от временной потери работоспособности не были изменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам, комментируя обвинения со стороны организаций работодателей в попытке изменить состав правлений фондов социального страхования со стороны Минтруда.

«Минтруда в этих Фондах – это орган надсмотра, как рефери. Вот есть три стороны управления органов социального страхования – это сторона работодателей, профсоюзов и сторона государства. Каждая сторона представлена 15 лицами», - комментирует министр.

Она также отметила, что «существует правило невмешательства одной стороны в состав других сторон».

Как сообщал УНИАН, организации работодателей обратились к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой провести служебное расследование действий Министерства труда и социальной политики относительно проведения 10 марта заседаний правления фондов социального страхования. Об этом сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслав БЫКОВЕЦ.

По его словам, 10 марта т.г. Минтруда сделало попытку изменить состав руководства органов фондов социального страхования во время заседания правления этих фондов, на которые не были приглашены представители 15 объединений работодателей. Кроме того, в состав представительской стороны работодателей в правлении фондов была введена единая организация – Федерация работодателей Украины во главе с Юрием БОЙКО.

«Согласно информации, которой мы располагаем, два заседания были созваны по требованию органов государственного надсмотра в сфере страхования, то есть Министерства труда и социальной политики. Ни один из представителей работодателей не был приглашен на эти заседания, они даже не знали об этих заседаниях», - рассказал В.БЫКОВЕЦ.