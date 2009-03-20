”Укрсоцбанк” не продлил договор со Standard & Poor`s

"Укрсоцбанк" не продлил договор с рейтинговой компанией Standard & Poor`s, срок которого подошел к концу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, "Укрсоцбанк" продолжает сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch, как и материнский холдинг UniCredit Group.

«В связи с вхождением в международную UniCredit Group, необходимость операций "Укрсоцбанка" с международными рынками капитала существенно сократилась, а поскольку рейтинговые агентства – это часть инфраструктуры именно международного рынка, руководство Группы приняло решение временно приостановить сотрудничество "Укрсоцбанка" с Standard & Poor`s, - сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя Правления "Укрсоцбанка Бориса ТИМОНЬКИНА. - Сейчас, когда первоочередным является вопрос усиления стабильности банка в неблагоприятной рыночной среде, сотрудничество с тремя рейтинговыми агентствами, дорогостоящее для банка, временно является нецелесообразным».

Как сообщалось, вчера рейтинговая компания Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента украинского АКБ «Укрсоцбанк» на уровне «ССС+/С», прогноз — «негативный». Вслед за этим, рейтинги были отозваны по просьбе банка.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 49,695 млрд. грн., обязательства – 44,519 млрд. грн., собственный капитал – 5,176 млрд. грн., уставный капитал – до 1,07 млрд. грн.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.