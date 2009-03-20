Задолженность предприятий перед Пенсионным фондом выросла

В январе-феврале этого года сумма задолженности предприятий перед Пенсионным фондом Украины увеличилась почти на 200 млн. грн. – до почти 2,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня во время селекторного совещания.

Самый большой рост задолженности наблюдается в г. Киев (на 60,7%), г. Севастополь (52,2%), Волынская область (49%), Закарпатская область (28,6%), Черниговская область (26,4%), Сумская область (почти на 20%).

Самые большие суммы по задолженности приходятся на государственные предприятия, подконтрольные Минуглепрому (784,1 млн. грн.), Минпромполитики (237,8 млн. грн.) и Фонду государственного имущества (145,6 млн. грн.).

Задолженность коммунальных предприятий перед Пенсионным фондом достигает на сегодня более 300 млн. грн., сообщил глава ПФУ.

«Беспокоит то, что в текущем году 122 млн. грн. или 61% от общей суммы роста задолженности приходится на экономически активных плательщиков», - отметил А.ЗАРУДНЫЙ. По его мнению, не в последнюю очередь это связано с увеличением случаев выдачи средств в банках на выплату заработной платы без одновременной выплаты взносов в Пенсионный фонд. Наибольшее количество таких случаев он отметил по Донецкой, Харьковской и Сумской областям.

А. ЗАРУДНЫЙ также отметил, что на сегодня профинансированы выплаты пенсий на уровне 95,8%, 23 марта завершается финансирование выплат. План поступлений собственных средств в Пенсионный фонд на сегодня перевыполнен на 17,7%.