В бюджет Пенсионного фонда доначислено 31,8 млн. грн.

В январе-феврале с помощью Государственной исполнительной службы в бюджет Пенсионного фонда было доначислено 31,8 млн. грн., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня во время селекторного совещания.

Он отметил, что это незначительное увеличение поступлений на фоне увеличения задолженности перед Пенсионным фондом. «А по Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской областям и Автономной Республике Крым объемы полученных средств с помощью государственных исполнительных средств уменьшились», - сообщил А.ЗАРУДНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, по информации А.ЗАРУДНОГО, в январе-феврале 2009 г. сумма задолженности предприятий перед Пенсионным фондом увеличилась почти на 200 млн. грн. – до около 2,4 млрд. грн.