Отченаш уволен с должности члена Госфинуслуг-директора департамента

Кабинет министров Украины уволил Катерину ОТЧЕНАШ с должности члена Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) – директора департамента надзора за финансовыми компаниями «по собственному желанию».

Как сообщается на официальном сайте КМУ, решения приняты на основании постановления №291-р от 18 марта т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 5 марта т.г. назначил Виктора СУСЛОВА председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) вместо Валерия АЛЕШИНА.

В.СУСЛОВ уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.

В.АЛЕШИН занимал пост председателя Госфинуслуг с 7 июня 2006 года.