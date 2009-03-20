НБУ на сегодняшнем аукционе продал 38,3 млн. долларов

21:00, 20 марта 2009
Финансы
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А также 772 тыс. евро

Национальный банк Украины 20 марта 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, обусловленных необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Всего на целевом валютном аукционе было продано 38 млн. 312 тыс. долларов США. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,80 грн. за 1 долл.

Также на целевом валютном аукционе было продано 772 тыс. евро. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, евро продавались по курсу 10.66 грн. за 1 евро.

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