НБУ на сегодняшнем аукционе продал 38,3 млн. долларов
21:00, 20 марта 2009Финансы
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А также 772 тыс. евро
Национальный банк Украины 20 марта 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, обусловленных необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.
Всего на целевом валютном аукционе было продано 38 млн. 312 тыс. долларов США. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,80 грн. за 1 долл.
Также на целевом валютном аукционе было продано 772 тыс. евро. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, евро продавались по курсу 10.66 грн. за 1 евро.
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