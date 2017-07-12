Бюджетный комитет утвердил изменения в бюджет и 14,1 млрд грн на субсидии

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета утвердил ко второму чтению законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2017 год. Об этом журналистам сообщили члены комитета.

«Законопроект утвердили ко второму чтению. Могут завтра голосовать», - сообщил член комитета Иван Крулько.

По словам члена комитета Юрия Левченко, документ был принят практически единогласно. «Утвердили 6600. Деньги на субсидии так и остались (14,1 млрд. грн. – ред.). В зал выносится завтра. К сожалению, весь законопроект получил поддержку. Я голосовал против, остальные – «за», - отметил он.

Глава комитета Андрей Павелко подтвердил журналисту, что сумма в 14,1 млрд. грн., предложенная ранее правительством в качестве дополнительного финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, осталась в проекте ко второму чтению неизменной.

По мнению первого замглавы Комитета ВР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Андриевского, голосование за изменения в бюджет 2017 года в части субсидий – «это одна из основных задач» для парламента на четверг.

«Это надо сделать обязательно. Это было предложение и нашего комитета. Накапливаются долги у предприятий теплокоммунэнерго, у предприятий, которые предоставляют централизованное водоснабжение, водоотвод. Если это не сделать, мы можем иметь очень напряженную ситуацию, когда в сентябре-октябре денег на субсидии просто не будет. И тогда конечно – кризис неплатежей. Подготовка к отопительному сезону новому и его прохождение будут под большим вопросом», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что соответствующая информация была донесена до профильного вице-премьера Геннадия Зубко. «Эту позицию знает и поддерживает премьер-министр Украины», - добавил он.

По словам Андриевского, вопрос будет рассматриваться на заседании фракции БПП в среду. «Я абсолютно уверен, что эти деньги будут выделены», - отметил он.

Однако, по мнению депутата, осенью парламенту нужно будет вернуться к вопросу дофинансирования субсидий. «К большому сожалению, это только первая сумма. Думаю, нам в сентябре еще придется добавлять по крайней мере 15, а может даже 20 млрд гривень дополнительно к этим 14-ти», - добавил он.

Ранее в эфире телеканала News One народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алёна Бабак заявила, что Верховная Рада должна поддержать законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2017 год в части увеличения финансирования субсидий в течение последней пленарной недели летней сессии парламента. По ее словам, на сегодняшний день основной вопрос, который стоит на повестке дня для обеспечения нового отопительного сезона, - это погашение задолженности государства перед коммунальными предприятиями и компаниями энергетического сектора. Депутат подчеркнула, что по состоянию на 1 июня задолженность государства перед предприятиями по субсидиям составила 33 млрд грн из 47 млрд грн, которые в целом предусмотрены на эти цели на 2017 год.