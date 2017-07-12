Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2591,0673 (12 июля – 2597,2011)

100 EUR – 2966,5130 (12 июля – 2962,1079)

10 RUR – 4,2741 (12 июля – 4,2760)

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Как сообщал УНИАН, 12 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,91 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6996/29,7198 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9107 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 372 сделки на сумму 181,80 миллиона долларов.