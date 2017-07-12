Минфин докапитализировал ПриватБанк почти на 23 миллиарда

Министерство финансов внесло в капитал национализированного "ПриватБанка" облигации внутреннего государственного займа на сумму 22,5 миллиарда гривень, сообщили в прессе-службе министерства.

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"Завершился третий этап процесса докапитализации "ПриватБанка". Третий этап дополнительной капитализации был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 22,5 миллиарда гривень в обмен на акции банка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года. В июне Кабинет министров принял решение о докапитализации "ПриватБанка" еще на 38,5 миллиарда гривень.