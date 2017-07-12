Кабмин выделил 2,6 миллиарда на проекты регионального развития

Кабинет министров Украины выделил очередной транш в размере 2,6 миллиарда гривень через Государственный фонд регионального развития (ГФРР) на реализацию 767 проектов в образовании, медицине, дорожной инфраструктуре и ЖКХ. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Сегодня мы утверждаем очередной транш Фонда регионального развития в размере 2,6 миллиарда гривень. Что это за средства? Это средства государственного бюджета, которые мы направляем на конкретные проекты регионального развития", - сказал Гройсман.

По словам премьера, 294 профинансированных проекта будут реализованы в сфере образования, 148 - в медицинской сфере, 85 - для улучшения жилищно-коммунальной инфраструктуры, 77 - для улучшения дорожной инфраструктуры. При этом суммарный объем финансирования через Госфонд регионального развития в этом году составит 3,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны приносить регионам в общей сложности порядка 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Государственному фонду регионального развития. Бюджет этого фонда в 2017 году составляет 3,5 миллиарда гривень.