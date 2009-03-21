С начала года в США лопнули 20 банков

Сразу три банка прекратили существование в США по финансовым показателям, таким образом с начала года в стране лопнуло уже 20 финансовых организаций, сообщила в пятницу вечером Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) на своем официальном сайте.

Как передает РИА Новости, за весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках. Регулятор закрыл в пятницу три региональных банка - FirstCity Bank в штате Джорджия, Teambank National Association of Paola в штате Канзас и Colorado National Bank of Colorado Springs с оценочным общим размером покрытия убытков на сумму 207 миллионов долларов. Одновременно Национальная администрация кредитных союзов (National Credit Union Administration Board) заявила о том, что берет под консервацию два кредитных союза - в Калифорнии и Канзасе с общим размером активов 57 миллиардов долларов. Ранее FDIC сообщила, что число проблемных банков в США на волне мирового финансового кризиса достигло 252 по итогам четвертого квартала 2008 года, увеличившись за три месяца на 81 банк. Проблемными считаются те банки, над которыми нависла угроза прекращения их деятельности по финансовым показателям. По статистике регулятора, около 13% финансовых учреждений из списка FDIC прекращают свою работу.