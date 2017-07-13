Украинский бизнес дал прогнозы по курсу гривни

Большинство представителей украинского бизнеса (57,8%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 26-29 грн/долл.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны во втором квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 28,68 грн/долл., что лучше прогнозируемого в первом квартале 2017 года показателя на уровне 29,44 грн/долл.

При этом доля респондентов, ожидающих укрепления курса гривни в следующие 12 месяцев, выросла до 24,6% с 13,5% в первом квартале 2017 года.

Нацбанк сообщает, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,33 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 1,3% от среднего значения.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2017 года повысился до 114,3% со 113,3% в предыдущем квартале, при этом предприятия ожидают оживления деловой активности третий квартал подряд.