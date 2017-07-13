Новая система ГФС заблокировала 1% налоговых накладных с признаками фиктивности

Система автоматической блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности с момента запуска - с 1 июля 2017 года остановила регистрацию только 1% всего объема зарегистрированных накладных.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с начала работы системы мониторинга рисков и блокировки накладных в едином реестре налоговых накладных зарегистрировано более 5,1 млн налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС свыше 26,2 млрд грн. По данным ГФС, за этот период остановлена регистрация 54 тыс. налоговых накладных на сумму 789,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, система автоматической блокировки налоговых накладных начала работу в полноценном режиме с 1 июля 2017 года после тестовой работы с апреля 2017 года.

Новый механизм, введенный Налоговым кодексом Украины для повышения эффективности борьбы с уклонениями от налогообложения, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.