Минск поддержал РФ по реформе мировой финансовой системы

Белоруссия поддерживает российские предложения по реформированию финансовой системы, подготовленные к саммиту "двадцатки" в Лондоне. Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщает РИА Новости, президенты двух стран обсуждают вопросы международного и межрегионального сотрудничества. Встреча проходит "без галстуков". "Мы очень хорошо ознакомились с Вашими предложениями, наше правительство их абсолютно поддерживает", - сказал Лукашенко. Россия, которая намерена принять участие в саммите в Лондоне 2 апреля, на этой неделе направила свои предложения по реформированию финансовой системы и преодолению последствий мирового финансового кризиса.