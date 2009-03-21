Тейлор: Шамшур как глава МИД будет защищать интересы Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что Олег ШАМШУР в случае назначения министром иностранных дел будет защищать национальные интересы Украины.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» в пятницу поздно вечером, отвечая на вопрос, что США ожидают от сотрудничества с О.ШАМШУРОМ в случае утверждения его главой украинского внешнеполитического ведомства.

По словам В.ТЕЙЛОРА, он знает О.ШАМШУРА три года и считает его профессионалом и «очень объективным» человеком.

«Когда он работал в Вашингтоне, то проявил себя как человек, который решительно отстаивает и защищает интересы Украины. И я уверен, что если его примут в должности министра, он и в дальнейшем будет защищать интересы Украины», - добавил посол.

Как сообщалось, 17 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.