Гройсман предложил ЕС начать переговоры о новой программе поддержки Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о приверженности Украины программе реформ согласно Соглашению об ассоциации и предложил Европейскому Союзу начать переговоры о новой программе поддержки Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на результаты переговоров премьера с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита Украина-ЕС, который проходит в Киеве.

Глава правительства подчеркнул, что Украина приветствует завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и проводит реформы в сверхсложных условиях гибридной войны.

По словам Гройсмана, Кабинет министров работает над созданием инновационного инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации, так называемого Пульса Соглашения, который будет введен с сентября 2017 года, и рассчитывает на соответствующую поддержку ЕС в этом направлении.

Премьер поблагодарил ЕС за предоставление Украине дополнительных торговых преференций и призвал европейских партнеров участвовать в проектах реинтеграции внутренне перемещенных лиц, а также восстановления Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Совет Евросоюза окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ предусматривает свободную торговлю между Украиной и ЕС, а также выполнение нашей страной программы реформ, направленной на интеграцию в европейское политическое и экономическое пространство.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро – кредиты, 1,4 млрд евро – гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет макрофинансовой помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 1,2 млрд евро.