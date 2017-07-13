Украина получит очередные 600 миллионов евро от ЕС в декабре, если успеет выполнить условия

Украина договорилась с Европейским Союзом об ускорении выполнения программы реформ, что позволит ей получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро до конца этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на результаты встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской комиссии, еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, которая прошла в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Сейчас нам надо интенсивнее выполнять план по ассоциации с ЕС. Мы также понимаем условия макрофинансовой поддержки - и здесь мы работаем с парламентом, стараемся находить решения», - сказал премьер.

В свою очередь, Домбровскис подчеркнул, что политическая поддержка Евросоюза была и остается для Украины всесторонней, а прогресс в отношениях между ЕС и Украиной очевиден.

«И сегодня нам действительно необходимо работать над тем, чтобы выполнить условия получения третьего транша макрофинансовой помощи», - отметил вице-президент ЕК.

По словам Домбровскиса, условия получения Украиной помощи касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

«Времени не так много - до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро – кредиты, 1,4 млрд евро – гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро в начале апреля 2017 года. Таким образом, в рамках этой программы Украина уже получила 1,2 млрд евро.