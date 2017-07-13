Бизнес прогнозирует замедление роста цен в Украине

Украинский бизнес прогнозирует рост потребительских цен в стране в ближайшие 12 месяцев на 9,9%, что ниже предыдущего прогноза на уровне 15,6%.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны во втором квартале 2017 года.

Как отмечает НБУ по результатам опроса, во втором квартале часть респондентов, которые прогнозируют, что рост цен в следующие 12 месяцев не превысит 9% или снизится, составила 43,8%.

Основными факторами влияния на рост цен бизнес назвал затраты на производство (70,5%). Впервые с 2014 года влияние курсового фактора в рейтинге оценок сместилось на второе место - 66,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2017 года повысился до 114,3% со 113,3% в предыдущем квартале, при этом предприятия ожидают оживления деловой активности третий квартал подряд.

Инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю. В годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.