Наличных в Украине стало меньше на 10 миллиардов гривень (инфографика)

В Украине с начала 2017 года сумма наличных денег в обращении уменьшилась на 10 миллиардов гривень и по состоянию на 1 июля составила 331 миллиард гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка на своей странице в Facebook.

"В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 находилось наличности на общую сумму 331 млрд гривень, в том числе банкнот - 328,9 млрд гривень (2,8 млрд штук), монет - 2,04 млрд гривень (12,9 млрд штук)", - говорится в сообщении.

Общее количество банкнот на душу населения составляло 66 штук, а разменных монет - 291 штука.

В ведомстве отмечают, что традиционно больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 грн (20,05%) и монет номиналом 10 коп. (29,58%), а наименьшее - банкнот номиналом 20 грн (4,76%) и монет номиналом 1 грн (3,81%).