Крупные налогоплательщики с начала года увеличили платежи в бюджет на 20%

Крупные налогоплательщики в течение января-июня 2017 года перечислили в государственный бюджет 128,6 миллиарда гривень, что на 20% больше перечислений за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы Украины.

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Согласно сообщению, доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных плательщиков, составила 58,3% от общего сбора в налогов госбюджет.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июне текущего года получил 394,871 миллиарда гривень доходов, что на 13,1% больше бюджетной росписи на этот период.

Поступления в госбюджет за этот период на 48,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июне госбюджет получил 69,098 миллиарда гривень доходов, включая 44,131 миллиарда гривень налоговых и таможенных поступлений и транш прибыли Национального банка Украины на 5 миллиардов гривень.