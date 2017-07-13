Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу с ЕС – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу с Европейским Союзом и интегрироваться в шенгенскую зону.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с руководством Евросоюза по результатам пленарного заседания саммита Украина - ЕС в Киеве.

«Намерения Украины в перспективе присоединиться к таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка или энергетического союза - это является мощным стимулом для реализации экономических и социальных секторальных и других реформ, роста нашей совместной торговли и инвестиций», - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, «важно оценивать наши намерения не с момента сегодняшнего дня, а с перспективы будущего, когда Украина будет готова стать частью этих амбициозных проектов».

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве открылся XIX саммит Украина - Европейский Союз.