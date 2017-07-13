Порошенко обсудил с руководством ЕС "план Маршалла" для Украины

Украина обсудила с Европейским Союзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу «плана Маршалла» - всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС.

«Сегодня мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии, вроде «плана Маршалла» для Украины, а также использование Украиной фондов внешнего инвестиционного плана ЕС», - сказал он.

По словам президента, Украина имеет амбициозный план экономической интеграции, включающий присоединение в перспективе к таможенному союзу с ЕС, к Шенгенской зоне, цифровому рынку и энергетическому союзу.

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«Это мощный стимул для реализации экономических, социальных, секторальных и других реформ, роста нашей общей торговли и инвестиций», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о приверженности Украины программе реформ согласно Соглашению об ассоциации и предложил Европейскому Союзу начать переговоры о новой программе поддержки Украины.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро – кредиты, 1,4 млрд евро – гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет макрофинансовой помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 1,2 млрд евро.

В конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «Плана Маршалла для Украины».

Напомним, 12 июля в Киеве открылся XIX саммит Украина - Европейский Союз.