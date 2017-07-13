Угрозы падения гривни осенью нет – банкир

Председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук считает, что угрозы для девальвация национальной валюты осенью нет.

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Об этом он сказал в интервью журналу «Новое время», отвечая на вопрос, есть ли экономические дисбалансы, которые бы подтвердили заявления некоторых экономистов, что осенью Украину ожидает девальвация гривни.

«Я работаю с аналитическими документами, в том числе Нацбанка, с профессиональными прогнозами, подтверждающие стабильность цен и денежной единицы. Такой угрозы, о которой вы говорите, на 2017-2018 годы не существует», - сказал Лавренчук.

По его словам, на 2019-й увеличиваются платежи по внешнему долгу Украины, но есть и соответствующие программы, которые исключают эти риски.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала «Новое время».

Напомним, Владимира Лавренчука называют среди главных кандидатов на пост председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару США на 1% за июнь и на 4% - с начала года, за январь-июнь.

Кабинет министров Украины прогнозирует средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 грн/доллар, по итогам 2018 года – 29,3 грн/доллар, в 2019 году – 30,5 грн/доллар и 2020 года - на уровне 31 грн/доллар.

Согласно опросу НБУ, большинство представителей украинского бизнеса (57,8%) прогнозируют обменный курс гривны к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 26-29 грн/долл.