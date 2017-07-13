Фонд гарантирования назначил ликвидатора банка "Союз"
Ликвидатором банка до 15 марта 2018 года назначен Богдан Смолий.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил уполномоченным лицом на осуществление ликвидации банка "Союз" Богдана Смолия.
Согласно сообщению на сайте фонда, Смолий назначен ликвидатором банка до 15 марта 2018 года с 11 июля 2017 года.
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Как сообщал УНИАН, НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Союз" по ускоренной процедуре за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. По информации регулятора, банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и при этом создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.
Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности", Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе в случае, если установлено систематическое нарушение банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.