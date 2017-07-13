"Ощадбанк" предупредил клиентов об активизировавшихся после кибератаки телефонных мошенниках

Государственный "Ощадбанк" предупредил клиентов о телефонных мошенниках, которые после недавней массовой кибератаки начали звонить клиентам банка.

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"Преступники решили воспользоваться недавней кибератакой и активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, вроде базы потеряны, и нужно предоставить персональные данные для их восстановления", - говорится в сообщении на сайте банка.

"Ощадбанк" подчеркнул, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам для получения персональных данных. Кроме того, в банке отметили, что после кибератаки безопасность и конфиденциальность всех банковских данных, в том числе клиентских, сохранена.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов. В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Впоследствии, с 3 июля, отделения и сервисы банков возобновили работу в обычном режиме, при этом банкиры заявили, что основные системы и клиентские средства не пострадали. Однако эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.