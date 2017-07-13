Нацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране

Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 10 миллиардов гривень и по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 331 миллиард гривень.

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Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, 328,9 миллиарда гривень составляют банкноты (2,8 миллиарда штук) и монеты – 2,04 миллиарда гривень (12,9 миллиарда штук).

Общее количество банкнот на душу населения составляет 66 штук, а разменных монет - 291 штука.

Традиционно больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривень (20,05%) и монет номиналом 10 копеек (29,58%), а меньше всего - банкнот номиналом 20 гривень (4,76%) и монет номиналом 1 гривня (3,81%).

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине за июнь 2017 года вырос на 3,7% – до 381,757 миллиарда гривень. С начала года объем денежной базы практически не изменился.

По итогам июня 2017 года денежная масса выросла на 1,3% до 1,103 триллиона гривень, что было обусловлено увеличением наличных средств в обращении вне банков (на 2,4% по сравнению с маем) и остатков по депозитам в национальной валюте (на 2% по сравнению с маем).