Гройсман призывает Раду рассмотреть пенсионную реформу в первом чтении

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду, несмотря на блокирование трибуны, драки и митинги в стенах парламента и вне его, сегодня рассмотреть пакет законопроектов по пенсионной реформе в первом чтении. Об этом сообщается на странице главы правительства в Twitter.

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"Призываю депутатов сегодня рассмотреть в первом чтении пенсионную реформу. Реформу ждет 12 миллионов украинских пенсионеров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля планирует рассмотреть законопроекты по пенсионной реформе - №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", №6616 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения", №6615 "О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения", №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Правительственный проект пенсионной реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы заплатить 16 896 грн.

Также реформой отменяется назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводится единая формула расчета размера пенсий.

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает сразу после принятия пенсионной реформы, которая призвана обеспечить осовременивание пенсий и оздоровления Пенсионного фонда, перейти к подготовке внедрения накопительной пенсионной системы, предусматривающей прямую зависимость размера пенсии от доходов в течение трудовой жизни.