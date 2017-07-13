Рада приняла предложенные Кабмином изменения в бюджет-2017

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

Читайте такжеГройсман призывает Раду рассмотреть пенсионную реформу в первом чтении

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№6600) проголосовали 226 депутатов, что составляет необходимый минимум голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расходы и доходы государственного бюджета Украины в 2017 году увеличиваются на 26 миллиардов гривень, в том числе по общему фонду – на 25 миллиардов гривень. Предполагается установить доходы госбюджета на уровне 757 миллиарда гривень, расходы – 827,14 миллиарда гривень, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 миллиарда гривень.

В частности, закон увеличивает расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на 30%, или на 14,1 миллиарда гривень, – до 61,174 миллиарда гривень, а расходы на оборону и безопасность государства – на 2,663 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 июня принял решение направить дополнительные средства в размере 24 миллиардов гривень, полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы "Доступные лекарства", на дороги и потребности обороны, утвердив соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет.

Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2017 года ожидает роста налоговых поступлений на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 355,1 миллиарда гривень.

По информации ГФС, рост налоговых поступлений по итогам января-мая 2017 года составил 300,3 миллиарда гривень что на 28%, или на 65 миллиардов гривень, больше показателей аналогичного периода прошлого года.