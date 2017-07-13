Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,96 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2596,8636 (13 июля – 2591,0673)

100 EUR – 2964,8392 (13 июля – 2966,5130)

10 RUR – 4,3149 (13 июля – 4,2741)

Читайте такжеНБУ выявил подозрительные операции у клиентов 22 банков

Как сообщал УНИАН, 13 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,01 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9689 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 296,98 миллиона долларов.