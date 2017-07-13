Рада приняла за основу пенсионную реформу

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 282 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Министр социальной политики Андрей Рева, представляя законопроект, отметил, что указанный документ позволит с 1 октября повысить пенсии для 12 миллионов украинских пенсионеров, не повышая при этом пенсионный возраст.

Рева также пообещал депутатам, что предложения относительно создания реестра получателей социальной помощи, отмены повышенной ставки ЕСВ, аудита Пенсионного фонда будут учтены в законопроекте ко второму чтению.

"Я обещаю всем депутатам, что мы изучим и учтем все конструктивные предложения, это будет наш совместный закон. Этого ждет вся Украина", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.