Впервые за 25 лет: S&P понизило рейтинг Чили

Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs (S&P) понизило в четверг суверенный рейтинг Чили с "АА-" до "А+". Прогноз изменен с "негативного" на "стабильный", сообщает ТАСС.

"Продолжительный слабый экономический рост негативно повлиял на бюджетные доходы, привел к увеличению налогового бремени и подорвал макроэкономический профиль страны", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, министр финансов республики Родриго Вальдес отметил, что S&P впервые понизило рейтинг Чили с момента его присвоения в 1992 году и назвал это "плохой новостью" для страны. "Это возвращает нас к рейтингу, который был у нас до 2010 года", - указал он в ходе пресс-конференции.

Министр обратил внимание на то, что одной из основных причин снижения бюджетных доходов стали низкие цены на медь - основную статью экспорта Чили. Он также добавил, что, по мнению S&P, республика сможет восстановить прежние темпы развития экономики, и уже в следующем году она вырастет на 2%.