ЕЦБ может еще снизить процентную ставку
Снижение до нуля нежелательно
Европейский центральный банк может еще больше снизить процентную ставку, однако ставка ЕЦБ по депозитам находится уже на крайне низком уровне, сообщил президент банка Жан-Клод ТРИШЕ.
Он отметил, что ЕЦБ может и дальше продолжать использовать нетрадиционные меры для поддержания банковской системы.
По словам Ж.-К.ТРИШЕ, нежелательно, чтобы учетная ставка снизилась до нуля. Он уточнил, что существует ряд препятствий, связанных с политикой ставок, намеренно помещенных на нулевой уровень, передает Reuters.
Напомним, в начале марта 2009г. ЕЦБ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. До этого банк снижал свою ставку 15 января с.г. - тогда она была сокращена с уровня 2,5% на 0,5 процентного пункта.