МВФ может отказать Латвии в кредите

Международный валютный фонд (МВФ), который ранее заявил о намерении выделить Латвии кредит в размере 1,7 миллиарда евро на стабилизацию экономики, может отказаться от этого решения, сообщает в понедельник латвийская газета "Телеграф" со ссылкой на собственную информацию.

По данным газеты, на прошлой неделе в Риге с неофициальным визитом находились три представителя министерства финансов США. Целью их приезда было изучение политической и экономической обстановки в стране. Американские ревизоры провели неформальную встречу с тремя независимыми латвийскими экономистами, в ходе которой дали понять, что МВФ крайне недоволен действиями латвийского правительства и уже изучает возможность приостановить выдачу дальнейшего займа.

Стремление нового премьера Валдиса ДОМБРОВСКИСА увеличить бюджетный дефицит до 7% в США воспринимают как грубое нарушение прежних договоренностей, предусматривавших, что дефицит Латвии в 2009 году не превысит 5%, пишет издание.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на "Телеграф", МВФ может отказаться от участия в кредитовании Латвии, поскольку его не устраивают действия правительства республики.

Ранее латвийский премьер заявил о том, что если МВФ не разрешит Латвии увеличить дефицит бюджета до 7%, страна обанкротится в течение ближайших нескольких месяцев.

В декабре 2008 года сейм (парламент) республики принял бюджет на 2009 год с дефицитом 4,9%.

Домбровскис на прошлой неделе заявил, что Латвии, возможно, понадобится дополнительный кредит, сумма которого в общей сложности может составлять около 1 миллиарда евро.

Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС (ВВП страны в четвертом квартале 2008 года по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 10, 5%), многие предприятия республики не справились с кризисом и объявили о своем банкротстве, страна обратилась за помощью к международным организациям.

В целом Латвия получит от международных финансовых организаций до 2011 года кредит в размере 7,5 миллиарда евро. В частности, МВФ пообещал выдать кредит в размере 1,7 миллиарда евро. Также готовность помочь выразили северные страны - Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия предоставят республике 1,8 миллиарда евро. Всемирный Банк выделит 0,4 миллиарда евро, а Европейский банк реконструкции и развития вместе с Чехией, Польшей и Эстонией предоставят Латвии заем в размере 0,5 миллиарда евро.