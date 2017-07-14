Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Новый"

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государственное предприятие - конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"13 июля 2017 Правление Национального банка Украины приняло решение "Об отнесении Публичного акционерного общества" Акционерный коммерческий банк "Новый" к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

НБУ напомнил, что собрание акционеров банка в июне приняло решение о прекращении осуществления банковской деятельности и предоставило соответствующий план в Национальный банк Украины.

В то же время, согласно Закону Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", Национальный банк Украины не имеет права согласовать план прекращения банка при наличии оснований, при которых этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных.

В частности, размер регулятивного капитала банка "Новый "на 12 июля 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с законодательством НБУ был обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Нацбанк отметил, что 99% всех вкладчиков банка (около 3 тысяч человек) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц суммы 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Антимонопольный комитет Украины разрешил государственному предприятию "Конструкторское бюро "Южное" увеличить долю в капитале банка "Новый" до 50%.

По данным НБУ, до этого "Южному" принадлежало 18,3% акций банка. Остальными акционерами банка являются ряд физических лиц с долями менее 10% акций.

Банк "Новый" работает на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк "Новый" на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент в Украине банков.