Антикризисная программа Обамы приведет к банкротству США
09:57, 23 марта 2009Финансы
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Стоимость жизни резко возрастет
Антикризисная программа президента США Барака ОБАМЫ приведет к банкротству страны. Такое мнение высказал в воскресенье член Республиканской партии, сенатор Джадд ГРЕГГ.
Он подверг резкой критике план выделить банкам и компаниям 787 млрд долл. в качестве экономической помощи. По мнению Дж.ГРЕГГА, антикризисная программа приведет к тому, что стоимость жизни в США станет очень высокой.
Он также заявил, что не сожалеет из-за своего отказа занять пост министра торговли, который ему предлагал Барак ОБАМА, передает Associated Press.
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