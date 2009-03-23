Антикризисная программа Обамы приведет к банкротству США

Антикризисная программа президента США Барака ОБАМЫ приведет к банкротству страны. Такое мнение высказал в воскресенье член Республиканской партии, сенатор Джадд ГРЕГГ.

Он подверг резкой критике план выделить банкам и компаниям 787 млрд долл. в качестве экономической помощи. По мнению Дж.ГРЕГГА, антикризисная программа приведет к тому, что стоимость жизни в США станет очень высокой.

Он также заявил, что не сожалеет из-за своего отказа занять пост министра торговли, который ему предлагал Барак ОБАМА, передает Associated Press.