Все захваченные боевиками на Донбассе украинские активы работают на бюджет России - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что 100% украинских активов, часть из которых была захвачена в результате блокады активистами оккупированных территорий в феврале, используются в пользу бюджета страны-агрессора - России.

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"Могу сказать точно - на совести, если она есть, организаторов блокады, а я считаю, что они имеют непосредственное отношение к спецслужбам Российской Федерации, - 100% всех наших шахт, предприятий, которые платили налоги в Украине, 100% сейчас работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша (народного депутата Семена Семенченко - УНИАН) заслуга, персональная. Вы называете цифры 35%, 47%. 100% благодаря вам лично работают сегодня на бюджет Российской Федерации. Это первое, что вы сделали против нашего государства", - сказал он.

При этом Гройсман отметил возможное наличие теневых схем при вывозе украинского угля и других ресурсов из оккупированных территорий, однако подчеркнул, что необходимость вывоза была обусловлена сложной ситуацией в энергетике. При этом ресурсы и продукция из оккупированных территорий использовались в интересах украинской экономики.

"Сложно дать оценку тому, сколько теневых денег было, когда мы вывозили наш украинский уголь на наши украинские ТЭЦ для производства электроэнергии, тепла. Нашей электроэнергии, нашего тепла. Сложно сказать, как там проходили процессы, когда мы вывозили компоненты для украинской металлургии. Мы делали все, чтобы выиграть время, потому что мы понимали еще с прошлого лета - Россия заблокирует доступ к нашим ресурсам, и делали все, чтобы сделать запас", - сказа премьер.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина найдет решения для ускорения экономического роста, несмотря на потерю 1% ВВП в результате торговой блокады оккупированных территорий Донбасса.