СБУ обезвредила группировку фальшивомонетчиков на Тернопольщине

Межрегиональное преступная группировка, специализирующаяся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили на Тернопольщине сотрудники подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

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"Высококачественная печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, которые видны даже под ультрафиолетовым светом", - говорится в сообщении.

Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки во время изготовления очередной партии поддельной наличности.

Отмечается, что правоохранители провели 15 обысков в квартирах и офисах дельцов. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также многочисленные орудия и расходные материалы для изготовления фальшивок, в частности: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр и оттисками портрета президента Франклина, компьютерную технику и тому подобное.

На станки и оборудование полиграфического комбината, что использовались фальшивомонетчиками, наложен арест.

По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить подделку и попадание в открытый оборот валюты на более чем 6 миллионов долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 199 (изготовление поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.