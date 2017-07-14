НБУ с начала года купил на межбанке почти $1,7 миллиарда
14:04, 14 июля 2017Финансы
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Также НБУ за этот период продал на межбанковском валютном рынке 329 миллионов долларов.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины в первом полугодии выкупил на межбанковском валютном рынке 1,667 миллиарда долларов, сообщается на сайте регулятора.
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Согласно сообщению, в том числе через интервенции по форме запросу лучшего курса регулятор купил 708 миллионов долларов.
За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке 329 миллионов долларов, в том числе через интервенции по форме запросу лучшего курса 17 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты по результатам валютных аукционов Национального банка Украины в 2016 году составила 1,55 миллиарда долларов.
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