НБУ с начала года купил на межбанке почти $1,7 миллиарда

Национальный банк Украины в первом полугодии выкупил на межбанковском валютном рынке 1,667 миллиарда долларов, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, в том числе через интервенции по форме запросу лучшего курса регулятор купил 708 миллионов долларов.

За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке 329 миллионов долларов, в том числе через интервенции по форме запросу лучшего курса 17 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты по результатам валютных аукционов Национального банка Украины в 2016 году составила 1,55 миллиарда долларов.