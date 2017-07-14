Силовики заблокировали имущества Клименко на сумму 12 миллиардов долларов – Аваков

Силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на сумму 12 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сегодняшнее блокирование этого имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

Читайте такжеЖурналистов "Радио Вести", ведущих прямой эфир, не обыскивают, а остальные сотрудники проходят допрос - Матиос

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко ".

Главный военный прокурор заверил, что работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась.

В то же время главный редактор газеты и сайта "Вести" Оксана Омельченко в комментарии журналистам сказала, что правоохранители забрали телефоны у журналистов издания.

"Ведущие радио говорят, что силовики обещают через 2 часа перекрыть им эфир, если они еще раз скажут что-то об обыске, который проходит сейчас в медиахолдинге "Вести". Они уже дважды сказали об обыске, следовательно, в целом осталось одно предупреждение и мы можем говорить, что эфир и радио окончательно вырубят", - рассказала Омельченко журналистам в лобби бизнес-центра "Гулливер".

Также, по ее словам, журналисты сайта издания "заблокированы в "переговорной", их не выпускают, у них забрали технику, и поэтому затруднена у нас коммуникация".