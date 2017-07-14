Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,5% с 3%, в 2019 году - до 4% с 3%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«Хорошая новость по ускорению экономического роста - Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3 до 3,5%, и в 2019 году - с 3% до 4%», - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что экономический рост необходимо трансформировать в улучшение качества жизни граждан.

«Для нашей страны это настоящий индикатор позитивных изменений, которые свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. Перед нами стоит четкая задача - улучшать эти показатели и реинвестировать успехи нашей экономики в повышение уровня жизни украинцев», - написал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. При этом рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году – 3,6%, а в 2020 году – 4%.

Международный валютный фонд ожидает рост ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018-м – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.