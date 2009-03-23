Долги России вызывают опасения у инвесторов
11:43, 23 марта 2009Финансы
0
Способность погашения снижается
Внешний долг «Финансовой лизинговой компании», который составляет 250 млн. долл., вызывает опасение у западных инвесторов по поводу способности России в условиях экономического кризиса выплачивать долги компаний, принадлежащих государству, пишет The Wall Street Journal.
Данная задолженность на внешнем рынке является первой задолженностью государственной российской компании с 1998 года.
«Способность правительства России оказать поддержку государственным организациям уменьшается», – заявил глава отдела по развивающимся странам Европы международного рейтингового агентства Fitch Эд Паркер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter