Долги России вызывают опасения у инвесторов

Способность погашения снижается

Внешний долг «Финансовой лизинговой компании», который составляет 250 млн. долл., вызывает опасение у западных инвесторов по поводу способности России в условиях экономического кризиса выплачивать долги компаний, принадлежащих государству, пишет The Wall Street Journal. Данная задолженность на внешнем рынке является первой задолженностью государственной российской компании с 1998 года. «Способность правительства России оказать поддержку государственным организациям уменьшается», – заявил глава отдела по развивающимся странам Европы международного рейтингового агентства Fitch Эд Паркер.

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