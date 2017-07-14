В банк "Новый" назначили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил временным администратором неплатежеспособного банка "Новый" Татьяну Старцеву, сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, Старцева назначена временным администратором банка до 13 августа 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 13 июля отнес к категории неплатежеспособных банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государственное предприятие - конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

Банк "Новый" работает на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк "Новый" на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 миллиона гривень) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент в Украине банков.