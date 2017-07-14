Гривня уходит на выходные с курсом 26,03 за доллар

В пятницу, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0177 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 261,66 млн долл.