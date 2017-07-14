В Украине улучшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2017 года вырос на 1,4 пункта по сравнению с маем 2017 года – до 59,4. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год вырос на 2,4 пункта и составил 58,5 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет вырос на 2,3 пункта – до 69,2.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния вырос на 0,2 пункта – до 62,5, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,3 пункта и составил 57.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2 пункта – до 183,1.

«В июне 2017 года индекс потребительских настроений достиг самого высокого уровня за последние 2 года. Этому способствовало существенное уменьшение девальвационных ожиданий», - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в мае 2017 года увеличился на 3,2 пункта по сравнению с апрелем 2017 года – до 58.

Базовая инфляция в Украине в июне 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, ускорилась до 6,8% с 6,5%, зафиксированных в мае-2017 к маю-2016.