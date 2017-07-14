Нацбанк выпустил сувенирные банкноты из серебра (фото)
Сувенирные банкноты изготовлены из серебра 999,9 пробы, масса составляет не менее 124,4 г.
Национальный банк Украины выпустил сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн 500 гривень образца 2015 года и 100 гривень образца 2014 года.
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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
На сувенирной банкноте номиналом 500 гривень изображен портрет Григория Сковороды, на оборотной стороне - здание Киево-Могилянской академии.
Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса составляет не менее 124,4 г, размеры: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.
Над созданием сувенирной банкноты работал художник и скульптор Владимир Демьяненко.
На сувенирной банкноте номиналом 100 гривень изображен портрет Тараса Шевченко, на оборотной стороне - здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса составляет не менее 124,4 г, размеры: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.
Над созданием сувенирной банкноты работал художник и скульптор Владимир Атаманчук.
Стоимость одной банкноты по состоянию на 14 июля 2017 года - 3231 гривна (с футляром).
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.
Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.
НБУ по результатам ежегодного конкурса среди памятных монет, введенных в обращение в 2016 году, признал лучшей монетой года серебряную монету «Щедрик» номиналом 20 гривень.
Победителем в номинации «Уникальное идейное решение» стала монета «Украина начинается с тебя» (нейзильбер, номинал 5 грн).
В номинации «Лучшее художественное решение» регулятор присудил победу монете «Петриковская роспись» (нейзильбер, номинал 5 грн).