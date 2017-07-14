Официальный курс НБУ на 17 июля: Нацбанк опустил официальный курс гривни
19:56, 14 июля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 17 июля: 100 USD – 2601.7657 грн; 100 EUR – 2969.9155 грн; 10 RUR – 4.3449 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2601.7657 (14 июля – 2596.8636)
100 EUR – 2969.9155 (14 июля – 2964.8392)
10 RUR – 4.3449 (14 июля – 4.3149)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,03 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.
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