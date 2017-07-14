Представленный в США законопроект предусматривает более $410 миллионов на помощь Украине

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США представил проект "Закона об ассигнованиях на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год".

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, законопроектом предусматривается выделение средств, в том числе, на программы поддержки Украины.

Читайте такжеСША объявили о предоставлении четырем странам более полумиллиарда долларов помощи

«Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 года - в объеме, не менее 410,465 млн долларов», - говорится в сообщении.

Законопроектом, в частности, предусматривается финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing) для Украины на уровне не менее чем в текущем бюджетном году, а также законодательная возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставлении нашему государству дополнительных кредитных гарантий.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2018 году США хотят сократить помощь Украине почти на 70%. Обещание президента Дональда Трампа придерживаться политики "Америка превыше всего" включает план по значительному сокращению помощи развивающимся странам и объединения USAID с Государственным департаментом.

По сообщениям СМИ, относительно Украины, объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета составляли более $570 млн. Однако, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн. Сокращение, предусмотренное в процентах, - 68,8%.