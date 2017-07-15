В Киеве разоблачили схему хищения более 113 миллионов вагоноремонтного завода (фото, видео)

В столице открыто уголовное производство по факту присвоения должностными лицами государственного предприятия «Киевский электровагоноремонтный завод» и предпринимателями 113 млн грн бюджетных средств.

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Как сегодня сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранители раскрыли многочисленные факты хищения средств из госбюджета и схему, по которой эти средства были присвоены.

Проведя десятки процессуальных мероприятий и проанализировав большой объем информации, правоохранители выяснили, что в течение последних трех лет группа компаний безосновательно выигрывала тендер.

С победителями заключались договоры на поставку запасных частей к подвижному составу вагонов, которые ремонтируют на заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия, проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами.

По результатам экспертного исследования установлено, что в течение 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» и коммерческих структур присвоили более 113 млн грн бюджетных средств.

13 июля сотрудники Управления защиты экономики в городе Киеве Нацполиции, Главного следственного управления Генпрокуратуры с участием полка полиции особого назначения провели 23 санкционированных обыска. В частности, процессуальные действия проводились в офисных и на складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли более 1,5 млн грн, печати субъектов хозяйствования, оружие и финансово-хозяйственную документацию.

На счета завода и предприятий наложены аресты.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.